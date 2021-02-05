Калуга, 5 февраля 2021, 12:36 — REGNUM В 2020 году восемь должников по алиментам, уклоняющихся от выплаты денежных средств родным детям и скрывающихся от закона, были признаны безвестно отсутствующими, сообщил 5 февраля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.
По его словам, с 2018 года на законодательном уровне упрощён порядок принятия решения судами о признании должника безвестно отсутствующим. Если сотрудники УФССП России по Калужской области после проведения действий по розыску алиментщика в течение одного года не устанавливают его местонахождение, то взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим, а документы для подтверждения факта отсутствия должника суду предоставляют судебные приставы. Для взыскателя алиментов это позволит оформить на ребенка финансовую поддержку от государства в форме пенсии, назначаемой в связи с утратой кормильца.
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