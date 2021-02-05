Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Зона платной парковки в Петербурге будет расширена примерно на 180 улиц в Центральном районе города. Предполагается, что это даст около 14 тыс. платных парковочных мест.

Заметим, сейчас платная парковка в центре, запущенная в 2015 году, охватывает только 28 улиц, там можно разместить около 3 тыс. автомобилей.

Городской центр управления парковками собирается объявить конкурс на выбор подрядчика для подготовки этих стоянок в границах Центрального района, сообщает «Деловой Петербург». На подготовительную работу заложено порядка 30 млн рублей, а стоимость обустройства новых парковочных мест может достичь 1 млрд рублей.

Добавим, имеющаяся пилотная зона платной парковки принесла в городскую казну в 2020 году только 74,4 млн рублей, а в 2019-м — 38,1 млн рублей. Смольный выписал почти 110 тыс. штрафов за неоплату парковки за 2020 год, но оплачены из них лишь около 40%.

Вводить новую расширенную зону платной парковки в эксплуатацию раньше 2022 года не планируют.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Петербурга открыли новую перехватывающую парковку