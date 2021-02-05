Красноярск, , 12:18 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Красноярском крае от COVID-19 умерли 2460 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в регионе скончались 23 пациента с коронавирусом.

По состоянию на 5 февраля в Красноярском крае выявлено 57 922 носителя коронавируса, выздоровели 53 335 человек.

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