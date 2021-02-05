Москва, , 12:16 — REGNUM Блогер Алексей Навальный умышленно распространил сведения, которые порочат ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом 5 февраля заявил прокурор на заседании Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете.

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артёменко», — цитирует слова прокурора ТАСС.

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По словам представителя надзорного ведомства, сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания.

При этом Навальный заявил, что не признаёт вину в совершении преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел России приветствовало стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

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