Москва, 5 февраля 2021, 12:16 — REGNUM Блогер Алексей Навальный умышленно распространил сведения, которые порочат ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом 5 февраля заявил прокурор на заседании Бабушкинского суда Москвы, где рассматривается дело о клевете.
«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артёменко», — цитирует слова прокурора ТАСС.
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По словам представителя надзорного ведомства, сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания.
При этом Навальный заявил, что не признаёт вину в совершении преступления.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел России приветствовало стремление иностранных дипломатов поддержать ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
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