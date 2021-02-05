Москва, , 12:16 — REGNUM Подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве в ходе несанкционированной акции 31 января отправлен в СИЗО. Такую меру пресечения задержанному 5 февраля избрал Таганский суд Москвы.

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Под стражей он останется до 31 марта. Также ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

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Как сообщало ИА REGNUM, 26-летней мужчина, который подозревается в поджоге автомобиля Росгвардии во время незаконной акции 31 января в центре столицы России, был задержан накануне, 4 февраля. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ —"Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Москве был задержан 23-летний молодой человек, который на незаконной акции 31 января распылил газ из баллончика в лицо сотруднику Росгвардии. В ходе допроса он полностью признал свою вину.