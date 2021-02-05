Москва, , 12:15 — REGNUM Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» создаст интерактивное панно их снимков Народного артиста СССР Василия Ланового, собранных в соцсетях.

Организаторы будут собирать фотографии и истории до конца февраля

«Бессмертный полк» разместит на сайте фотоколлаж из кадров, опубликованных с хэштегом #нашЛановой, которые будут собраны в портрет народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили представителям СМИ в пресс-службе движения.

«Бессмертный полк» России решил посвятить Василию Семеновичу отдельную страницу сайта, где будет размещена необычная фотография — портрет, собранный из тысяч фото и историй», — уточнили в пресс-службе.

Нажимая на небольшой фрагмент размещенной на сайте картины, можно будет увидеть фотографию и ссылку на пост, где она была размещена с хэштегом #нашЛановой, либо прочесть сопроводительный текст, если она была прислана для коллажа по электронной почте.

Для того, чтобы принять участие в акции, можно разместить на своей странице пост, обязательно содержащий фотографию, и поставить хэштег #нашЛановой. При составлении коллажа будут учитываться и опубликованные ранее посты с хэштегом. Можно также прислать фотографию на электронную почту pisma@polkrf.ru. В письме необходимо указать свои фамилию, имя, отчество и рассказать, чем вам дорог этот кадр с Василием Лановым. Организаторы будут собирать фотографии и истории до конца февраля, а затем подготовят фотоколлаж в память об артисте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Василий Лановой в начале января 2021 года был госпитализирован с диагнозом «коронавирус», и скончался 28 января на 88-м году жизни.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Известен по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. С 1957 года служил в Государственном академическом театра имени Евгения Вахтангова. Среди его наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Почета, орден Дружбы народов, орден Александра Невского, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.