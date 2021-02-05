Волгоград, , 12:35 — REGNUM В Волгоградской области 5 февраля подтверждено 233 случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 229 пациентов, шесть человек скончались.

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Всего в Волгоградской области подтверждено 44 тыс. 510 положительных тестов на COVID-19. Выздоровели 42 тыс. 507 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 636 пациентов.

В стационарах находятся 3435 взрослых и 30 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1367 пациентов.