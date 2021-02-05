Москва, , 12:13 — REGNUM Блогер Алексей Навальный умышленно распространил сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявила 5 февраля прокурор на заседании Бабушкинского суда Москвы.

«Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко, — сказала прокурор. — Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания».

Навальный же отказался признать вину в клевете на ветерана войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года блогер разместил у себя видеоролик, в кадре которого ветеран высказывался в пользу внесения изменений в Конституцию РФ. Навальный оставил под роликом комментарии, «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана». Сегодня, 5 февраля, в Бабушкинском суде Москвы проходит рассмотрение этого уголовного дела.