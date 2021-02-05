Казань, , 12:23 — REGNUM В Татарии для быстрого опровержения фейковых новостей может появиться новый ресурс. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

С ее слов, возможно, есть необходимость создать ресурс для опровержения фейков. «Пока правда надевает штаны, ложь уже успела обежать полмира, а значит — есть необходимость оперативно развенчивать фейки. Будем думать, как это сделать», — добавила она. Такой ресурс может работать на платформе Telegram, чтобы оперативно приходило сообщение с опровержением, отметила Галимова.

ИА REGNUM напоминает, в России с 1 февраля вступил силу закон о блокировке в соцсетях призывов к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях, а также посты, содержащие нецензурную брань, то есть мат.

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