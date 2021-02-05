Москва, , 12:10 — REGNUM Возобновляется полетная программа на маршруте Москва-Доха и обратно. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Qatar Airways, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Самолёты из Москвы в Катар начнут летать. со 2 марта 2021 года. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

В АТОР отметили, что для большинства туристов, в том числе и российских, из-за пандемии коронавируса Катар открыт только как транзитный пункт. Через эту страну туристы смогут летать на Мальдивы, Занзибар и Сейшелы.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в вакцинации от коронавирусной инфекции принял эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.

Читайте подробнее: Эмир Катара привился от COVID-19