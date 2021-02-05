Душанбе, , 12:10 — REGNUM На базе Ходжентского государственного университета планируется создать совместный узбекистанско-таджикистанский вуз. Об этом заявил министр образования и науки республики Мухаммадюсуф Имомзода, 5 февраля сообщает агентство «Авеста».

По его словам, соответствующее предложение выдвинул Узбекский государственный университет. Министр отметил, что подобные предложения поступают от других стран.

Имомзода сказал, что в 2020 году в зарубежные вузы поступили 3 тыс. граждан Таджикистана. Многие из них не смоги отправиться на учебу из-за пандемии коронавируса.

Студены, поступившие в вузы Украины и Белоруссии, смогли добраться до мест обучения на чартерных рейсах. «Часть студентов обучаются онлайн, а другим мы рекомендовали выбрать наши ВУЗы», — сказал Имомзода.