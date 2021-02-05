Красноярск, , 12:09 — REGNUM За сутки в Красноярском крае подтверждено 284 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в оперштабе региона.

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Темп прироста за сутки составил 0,5%. За весь период в Красноярском крае выявлено 57 922 носителя корнавируса.

Выздоровели 53 335 человек, в том числе 234 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в регионе коронавирус выявили у 292 человек, выздоровели 260 человек.

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