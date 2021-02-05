Пермь, , 12:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 5 февраля, выявлено 277 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, в регионе третий день подряд фиксируют менее 180 новых случаев заражения за сутки: на 2 февраля — 281 факт, на 3 февраля — 279, на 4 февраля — 279.

С конца марта в Прикамье зафиксирован 41 201 носитель коронавируса. Выздоровел 34 201 человек. Скончались по причине коронавирусной инфекции 1496 человек, еще 1084 носителя коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний. На сегодняшний день в больницах лечение получают 1335 пациентов, у которых диагностирован COVID-19.

Напомним, оперштаб продлил антиковидный режим в регионе до 21 февраля. В документе прописаны послабления, в частности, разрешена работа детских развлекательных центров и цирка.

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