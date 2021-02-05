Вашингтон, , 12:05 — REGNUM В доме Рейчел Пауэлл, матери восьмерых детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, которую подозревают в причастности к нападению на Капитолий США 6 января, сотрудники Федерального бюро расследования провели обыски. Об этом сообщит издание Newsbreak.

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Агенты спецслужбы пытали найти в пустующем доме любые улики, которые могли бы помочь расследованию дела и подкреплению обвинений в отношении женщины, а также информацию о её местонахождении.

По словам соседей, они не видели Пауэлл с детьми уже более недели. Вероятно, они скрываются в неизвестно месте.

«Мы проводим санкционированную судом правоохранительную деятельность. Мы устанавливаем местонахождение Рейчел Пауэлл», — заявили в ФБР.

ФБР опубликовало её фотографии, обратившись за помощью к общественности.

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Издание напоминает, что Пауэлл попала на видео, на котором запечатлены беспорядки у Капитолия. На них женщина с громкоговорителем в руках раздаёт указания участникам штурма, а затем пытается выбить тараном окно. Не исключено, что она знакома с поэтажным планом здания Капитолия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось. Так, в частности, от огнестрельного ранения погибла женщина, ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Кроме того, от полученных травм скончался полицейский.

Спустя три недели после этих событий обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше чем 150 протестующим. Так, их обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов. За тяжкие преступления им грозит до 20 лет тюрьмы.