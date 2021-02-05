Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM 103 жилых дома в Академическом микрорайоне Екатеринбурга вошли в систему раздельного сбора мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МУП «Спецавтобаза».

Во дворах микрорайона разместили 321 контейнер с соответствующими наклейками. Жителям предлагают разделять пластик, бумагу и несортируемые виды отходов.

«Мусор вывозят три машины, по одной на каждый вид отходов», — сообщили в «Спецавтобазе».

Сортировка проходит и на мусоросортировочном комплексе. Часть отходов отправляют на переработку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минприроды РФ включило мусорный полигон в Староуткинске (Свердловская область) в соответствующий реестр.

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