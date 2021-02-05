Москва, , 12:02 — REGNUM Министерство внутренних дел России заказало разработку сервиса к своему мобильному приложению для борьбы с телефонным мошенничеством на сумму 62,9 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Как следует из тендерной документации, исполнитель должен интегрировать в приложение модуль «Антимошенник», позволяющий пользователям распознавать звонки с мошеннических номеров. При этом для корректной работы модуля приложению потребуется доступ к телефонной книге пользователя.

Читайте также: Владельцев банковских карт предупредили о новом способе мошенничества

Предполагается, что при входящем звонке с неизвестного номера приложение начнёт сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть в базе МВД. В случае совпадения номеров пользователь увидит на экране смартфона предупреждение о мошенничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнут блокировать сотовую связь в местах лишения свободы и в СИЗО. Соответствующий законопроект в сентябре 2020 года в первом чтении приняла Госдума РФ. Так, операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях, или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность.

Читайте также: Банк России: телефонные мошенники стали представляться сотрудниками МВД