Уфа, , 12:09 — REGNUM Кировский суд Уфы рассмотрел 25 административных дел о нарушении порядка организации массовых мероприятий и о неповиновении сотрудникам правоохранительных органов после событий 23 января — 24 января и с 29 января по 31 января. Об этом 5 февраля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, большая часть задержанных граждан после незаконных публичных мероприятий получила до десяти суток ареста. Так, по десяти делам суд вынес решения об аресте граждан от трех до десяти суток. Восемь правонарушителей были оштрафованы на сумму от одной тысячи до 30 тысяч рублей.

Судебное разбирательство по одному делу было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения, а материалы по двум делам были возвращены в органы МВД по региону.

Сообщается, что еще четыре дела Кировский суд Уфы намерен рассмотреть в самое ближайшее время.

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