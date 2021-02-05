Саратов, , 12:20 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за минувшие сутки стали шесть человек. Аналогичная статистика была зарегистрирована и накануне. Таким образом, с начала наблюдения от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 564 пациента. Об этом 5 февраля сообщает облминздрав.

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За минувшие сутки летальные исходы произошли с двумя женщинами и четырьмя мужчинами. Возраст погибших — от 53 до 74 лет. Инфицированные пациенты страдали несколькими сопутствующими заболеваниями различной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области число носителей коронавирусной инфекции по состоянию на 5 февраля достигло 44 399 человек, за сутки инфицированы 239 жителей. Минувшим днем заболели 243 человека. Выздоровели с начала пандемии 39 089 пациентов, или 88,0%, за сутки — 259 человек.

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