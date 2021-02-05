Салехард, , 12:01 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 61 случай.

Основные очаги заражения на 5 февраля в ЯНАО: Пуровский район — 7; Ноябрьск — 3; Новый Уренгой — 15; Надымский район — 5; Салехард — 3; .Губкинский — 6; Ямальский район — 5.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 5 февраля 35 923 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 32 644 человека, 385 пациентов с COVID-19 скончались (на двух человек более, чем днём ранее).