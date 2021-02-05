Ростов-на-Дону, , 12:01 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 29 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 16 женщин в возрасте от 51 года до 88 лет и 13 мужчин в возрасте от 42 до 83 лет. Умершие пациенты страдали рядом хронических болезней.

За весь период пандемии 2 тыс. 762 жителя Ростовской области не смогли победить COVID-19.

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