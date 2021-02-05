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В пятницу, пятого февраля в 23:59 заканчивается прием заявок на участие в проекте «ТопБлог» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участники конкурса получат знания в области блогерства и эффективной работы в соцсетях. Финалисты отправятся в блог-тур по регионам России вместе с наставниками из числа блогеров с миллионной аудиторией.

Евгения Семенова (c) Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

«Во время запуска проекта у нас было предположение, что регистрироваться в «ТопБЛОГ» будут только школьники. Однако, вопреки прогнозам, участниками проекта стали люди разных возрастов, большая часть которых — старше 18 лет. Самой возрастной участнице — Евгении Семеновой из Свердловской области — 89 лет! Серьезный приток регистраций был в конце января, когда мы объявили о запуске новых номинаций. Они посвящены развитию спортивных, учительских и школьных блогов при содействии Минспорта РФ, Минпросвещения РФ и Российского движения школьников», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Самая взрослая участница проекта «ТопБЛОГ», Евгения Семенова, проживает в городе Арамиль Свердловской области. Она развивает свой трэвел-блог и участвует в разных конкурсах в социальных сетях. Мечтает посетить как можно больше стран и городов. Евгения Федоровна проехала почти всю Россию — от Якутии до Калининграда. Кроме этого, уже успела побывать в Финляндии, Германии, Чехии, Польше, ОАЭ, Греции, Турции, а еще была на Украине, в Белоруссии, странах Средней Азии и на Кавказе.

«Молодые все продвинутые и хотят, чтобы и мы, их бабушки, такими были. В нашу молодость такого не было, тяжело всё это сейчас принимается. Но молодежь настаивает: «Давай!» Стали меня учить, как пользоваться Instagram, а потом я и сама полезла, и пошла, пошла! Мне стало любопытно, захотелось больше знать, посмотреть на жизнь других», — рассказала журналистам Евгения Семенова.

В ближайшее время участники проекта постигнут азы работы в соцсетях. Далее их ждут образовательные блоки по направлениям Инстаграм, ТикТок, Яндекс Дзен или ВКонтакте. В рамках каждого из них они могут выбрать тематику, в которой планируют вести свой аккаунт: лайфстайл, музыка, юмор, путешествие, экспертный блог и др.

Некоторые «топблогеры» уже начали развивать свои соцсети. Например, онколог из Краснодара Елена Шеффер создала собственный блог после того, как стала участницей проекта «ТопБЛОГ».

"Смелость, которую подарил мне «ТопБЛОГ», помогла мне и в других конкурсах! Представляясь, я рассказала, что я позитивный онколог, что веду блог и помогаю пациентам с онкологией сформировать образ жизни. Так изменилась моя жизнь. Меня стали узнавать, а к мнению прислушиваться. Мне есть, чему учиться, я новичок среди блогеров, поэтому верю в «ТопБЛОГ». Если учиться — то у лучших!» — отметила Елена Семенова.

Главная цель проекта «ТопБЛОГ» — создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в конкурсе могут все граждане России, достигшие 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» стали профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, а также блогеры-миллионники: телеведущая Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, «Главная мама Инстаграма» Ирина Акопян, певица MIA BOYKA и другие.

К проекту «ТопБЛОГ» присоединились лидеры общественных движений и известные спортсмены. Они зарегистрировались в проекте в качестве участников, чтобы усилить личные бренды в соцсетях. Свое желание получить новые знания выразили преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, руководитель Национального союза педагогов Наталья Шадрина, руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев, председатель студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Владимир Шабельник и другие общественники.

«Я хочу собственным примером показать коллегам, насколько важно педагогам овладеть инструментами блогерства. Многие до сих пор относятся к новым медиа, как к препятствию между учениками и учителями. Я же хочу доказать, что соцсети — это, напротив, мост, который позволяет наладить эффективную коммуникацию с детьми и их родителями», — рассказала Наталья Шадрина.

Среди участников проекта немало известных спортсменов. Например, в списке будущих «топблогеров» - капитан мужской сборной России, чемпион мира по боксу Андрей Замковой, капитан сборной России по регби-7 и пятикратная чемпионка Европы Алёна Тирон, нападающий хоккейного клуба «Сочи» Ансель Галимов и многие другие.

«У меня есть действующий аккаунт в Инстаграм. Сейчас в нем 5,7 тысяч подписчиков. Я хочу сделать его более популярным и интересным, чтобы с его помощью рассказывать людям о своем виде спорта и о женском регби, в частности. Когда есть свободное время, почему бы не посвятить его популяризации любимого дела? Интересно послушать профессионалов и научиться чему-то новому», — сообщила Алёна Тирон.

Напомним, «ТопБЛОГ» — проект, где каждый может получить навыки успешного ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные «топблогеры» смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. В январе в рамках проекта появились сразу три новых направления: «Спортивный блог в Instagram» при поддержке Минспорта РФ и национального проекта «Спорт — норма жизни», «Про образование» при поддержке Минпросвещения РФ и «Медиасотня РДШ» совместно с Российским движением школьников.

Участие в проекте бесплатно на всех этапах. Самые активные «топблогеры» выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях России.