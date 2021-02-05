Пенза, , 11:59 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 5 февраля подтвердилась у 33 795 человек, за сутки заболели еще 214 жителей. Накануне носителями инфекции стали 210 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 26 846 пациентов или 79,4% инфицированных. За сутки побороли болезнь 205 человек. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 394 жителя области, из них трое — за последние сутки.

ИА REGNUM напоминает, массовая вакцинация от коронавируса в Пензенской области набирает обороты. В процесс включились и региональные промышленные предприятия. Иммунизация сотрудников по месту работы без отрыва от производства началась в АО «Пензтяжпромарматура» и АО «Пензадизельмаш». Чтобы не было очередей для работников, пожелавших привиться от COVID-19, составляют специальные графики.

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