Москва, , 11:53 — REGNUM Росси возобновляет полетную программу в Грецию. В конце марта 2021 года из Москвы стартуют авиарейсы в четыре аэропорта Греции, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Полёты будет осуществлять греческая авиакомпания Ellinair. С 23 марта из аэропорта «Внуково» самолёты полетят в Салоники (п-ов Халкидики), с 25 апреля — в Ираклион (о. Крит), с 26 и 27 мая на о. Корфу и в Араксос (п-ов Пелопоннес).

Все авиарейсы будут регулярные. Чартерных рейсов из Москвы в Грецию пока не предусмотрено. Билеты будут в свободной продаже, кроем брони туроператоров.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что Греция, Китай, Кипр, Таиланд и Вьетнам, вероятнее всего, откроют свои границы для путешественников из России в ближайшие месяцы.

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