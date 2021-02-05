Москва, , 12:07 — REGNUM В 2020 году в Москве было совершено 2 млн поездок на прокатных электросамокатах. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

По сравнению с 2019 годом количество поездок увеличилось в пять раз. Количество электросамокатов в столице за два года увеличилось двукратно. Причем популярность этого вида транспорта растет не только в Москве, но и во всём мире.

«На сегодняшний момент в системе работает семь операторов и пять тысяч электросамокатов. В этом году мы планируем и дальше развивать экологичный городской транспорт», — заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

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