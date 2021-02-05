Краснокамск, Пермский край, , 11:47 — REGNUM В Пермском крае под арест на трое суток отправлен 39-летнйи житель Краснокамска. Мужчина был оштрафован за отказ носить защитную маску, но штраф остался непогашенным, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

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Пермяк неоднократно нарушал масочный режим, за что привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

«Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный законом срок штраф не погасил, от явки к судебному приставу уклонялся, в связи с чем был оформлен его принудительный привод», — сказали в ведомстве.

За уклонение от исполнения административного наказания мужчине назначено трое суток ареста.