Белгород, , 12:06 — REGNUM Ещё 170 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 5 февраля, что на четыре больше, чем сутками ранее. Записались на вакцинацию 4742 добровольца, выздоровели 145 пациентов, зарегистрировано восемь летальных исходов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 1042 человек, из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 41 пациент. На амбулаторном лечении — 3068 жителей области, на самоизоляции — 11 тыс. 51 человек. Всего в Белгородской области выявлены 28 тыс. 295 носителей инфекции, выздоровели 23 тыс. 785 человек, 400 пациентов скончались от осложнений.

5 февраля в региональном оперштабе откорректировали данные по количеству записавшихся на вакцинацию COVID-19 — всего подано 36 тыс. 151 заявка. Получили один компонент вакцины 29 тыс. 679 человек, завершили иммунизацию 2253 добровольца.