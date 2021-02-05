Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 216 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрировано еще девять летальных исходов от COVID-19. Об этом 5 февраля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в регионе выявили 31 787 заражённых, из них выздоровели 28 845 человек, в том числе 221 пациент был выписан за последние сутки. Количество умерших от ковида в регионе достигло 455 жителей.

По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число инфицированных было выявлено в городах Выборг (16) и Кириши (11). Всего за прошедшие сутки инфицированные были выявлены в 87 населенных пунах во всех 17 районах региона.

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