Тюмень, , 11:44 — REGNUM В Тюменской области с 5 февраля 2021 года снят ряд антиковидный ограничений. Об этом глава региона Александр Моор сообщил на своих страницах в социальных сетях.

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«Медорганизации начнут проводить профилактические осмотры и возобновят оказание плановой медицинской помощи. Предприятия общепита, за исключением дискотек, танцплощадок и ночных клубов, смогут полноценно работать на приём посетителей и после 23 часов», — сообщил губернатор Тюменской области.

Александр Моор подчеркнул, что масочный режим и соблюдение социальной дистанции остаются в силе.