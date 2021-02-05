Кызыл, , 11:41 — REGNUM В 2020 году в Туве увеличили объём средств, направляемых на обеспечение детей-сирот жильём в два раза по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, число получателей квартир было увеличено с планировавшихся 139 до 500.

Однако по ситуации на 4 февраля было готово лишь 190 помещений.

«В связи с поздним доведением республике субсидии на строительство домов в октябре 2020 г., 310 детей-сирот будут обеспечены жильем до конца текущего года», — отметили в правительстве.

Кроме того, из республиканского бюджета выделено более 71 млн рублей на завершение строительства объектов прошлых лет. Так, заключено 11 контрактов на достройку 114 помещений. По 18 из них работы завершены, заселение сирот планируется до конца февраля. Готовность остальных 96 объектов составляет 69−96%.

Между тем, на учёте в качестве нуждающихся в жилье в республике состоят 4907 детей-сирот. Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет ранее возбудили уголовное дело по факту халатности чиновников, из-за которых сироты годами не могут получить жильё.

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