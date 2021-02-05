Омск, , 11:40 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области от COVID-19 умерли 1105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля жертвами COVID-19 в Омской области стали пять человек.

По состоянию на 5 февраля в регионе выявлено 38 076 носителей коронавируса, выздоровели 272 человека.

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