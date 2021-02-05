Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии выявлен ещё 91 случай заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 5 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 19 908 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 91.

Вылечились 17 959 человек, доля выздоровевших превышает 90,2%. Из них за последние сутки выписаны 75 человек.

Кроме того, в Чувашии ещё шесть человек скончались от COVID-19. Всего в республике умерли 911 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии предприятиям общепит продлят работу ночью на два часа, с 23 часов до 1 часа ночи. Кроме того, возобновят работу в очном форме учреждения дополнительного образования.

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