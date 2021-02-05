Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 364 носителя коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 февраля. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Положительный результат теста на коронавирус получили жители 40 муниципальных образований. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (141), Сальский район (14), Гуково, Новочеркасск и Таганрог (по 12). Около 22% заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 6,6% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 65 тыс. 530 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области число носителей коронавируса превысило 65 тысяч