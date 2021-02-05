Курган, , 11:37 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 94 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 31 зарегистрирован в Кургане, сообщает 5 февраля региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 96 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 5 февраля выявлено 15 800 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 13 832 человека, скончались 223 пациента с COVID-19.