Москва, , 11:37 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2032 случаев заражения коронавиурсом. Об этом 4 февраля сообщили в оперативном штабе столицы.

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За сутки умер 71 пациент, 4664 человека справились с болезнью.

В оперативном штабе Москвы рекомендовали москвичам с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ выявили 16 688 носителей коронавируса.