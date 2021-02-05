Екатеринбург, , 11:38 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал команду разобраться в ситуации с жителем Екатеринбурга, который судится из-за недостатка света в квартире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

Гражданин уже семь лет пытается доказать, что его жильё стало непригодным для жизни. Напротив жилого дома, где размещена квартира пожилого мужчины, возвели 18-этажную высотку. Новое здание закрыло пенсионеру весь дневной свет.

Застройщика оштрафовали ещё в 2014 году. Его обязали устранить нарушения, но решение суда так и не было исполнено. Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Свердловской области разобраться в произошедшем и доложить о ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре 2019 года глава СКР потребовал расследовать дело об убийстве двух девушек из пневматической винтовки. Через некоторое время после этого следователям удалось найти подозреваемого в злодеянии.

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