Омск, , 11:35 — REGNUM По состоянию на 5 февраля в Омской области коронавирус выявлен у 38 076 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 162 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

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Выздоровели 25 522 жителя региона. За последние сутки список выздоровевших пополнился 272 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в Омской области был выявлен 161носитель коронавируса, выздоровели 270 человек.

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