Энгельхольм, , 14:07 — REGNUM Городское кладбище Энгельхольма (лен Сконе) будет расширено за счёт захоронения мусульман. Таким образом Церковь Швеции намерена разделить скорбь родственников ушедших из жизни мусульман. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Как сообщает новостная служба Sveriges Radio, расширение кладбища произойдет «по просьбе мусульманской общины муниципалитета». В месте захоронения появятся дополнительные места, рассчитанные на погребение 80 человек.

«Мы находимся пока в середине процесса и надеемся всё успеть к 2022 году», — рассказал пастор, настоятель христианского прихода Энгельхольма Фредрик Хёггрен, отметив, что имеющихся мест погребения мусульман в городе действительно не хватает.

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