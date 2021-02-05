Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM В Петербурге от COVID-19 за время пандемии к 5 февраля 2021 года скончались почти 10 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб. Речь идет только о тех, для кого ковид признан основной причиной смерти.

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За последние сутки в городе зафиксировали 38 летальных исходов, это на 15 случаев меньше, чем днем ранее. Общее число смертей достигло 9997.

Добавим, в России за сутки подтвердили 527 новых смертей от COVID-19, общее число погибших достигло 75 732 человек.

В Петербурге за время пандемии коронавирус подхватили 342 392 человека, в России — 3 934 606.

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