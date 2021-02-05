Казань, , 11:55 — REGNUM В Татарии по состоянию на 5 февраля носителями коронавируса числятся 16 469 человек, за сутки заболевание зарегистрировано у 84 жителей. Минувшим днем вирус выявили у 83 человек. Всего выздоровели 12 978 пациентов, за сутки — 97. С начала наблюдения подтверждено 285 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне произошли два новых смертельных случая среди пациентов с коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за сутки госпитализировали 36 пациентов, 48 — лечатся на дому. Снова наибольшее число инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, пятеро — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 36 носителей вируса, 14 — проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии очередными жертвами коронавируса стали две женщины в возрасте 61 и 77 лет. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

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