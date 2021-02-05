Иерусалим, , 11:38 — REGNUM Израильское правительство утвердило продление на территории страны действия режима жёсткого карантина из-за пандемии коронавируса до 07:00 (08:00 мск) 7 февраля. Об этом 5 февраля сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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"Правительство утвердило продление срока действия жестких карантинных ограничений до 07:00 07.02.21», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что 7 февраля израильское правительство продолжит обсуждать возможность выхода страны из карантина.

Отметим, действующие в стране жесткие меры карантинных ограничений, которые ввели в Израиле 8 января, должны были закончиться в 7:00 (8:00 мск) 5 января. В рамках карантина жителям страны запрещено покидать пределы населенных пунктов, где они проживают, и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более десяти — на открытом воздухе.