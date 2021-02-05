Стокгольм, , 12:01 — REGNUM Власти Швеции введут в оборот так называемые свидетельства о вакцинации или ковид-паспорта. Сертификат должен подтверждать, что гражданин страны был вакцинирован от COVID-19. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider со ссылкой на источники в правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Как заявили в правительстве, получение такого сертификата может стать обязательным условием для совершения заграничных поездок, а также пользования социальной инфраструктурой.

4 февраля правительство Швеции поручило Агентству цифрового администрирования возглавить работу над созданием цифровой базы для внедрения так называемых сертификатов вакцинации.

«В некоторых странах сертификаты вакцинации могут потребоваться для въезда в страну или в иных случаях, например, для посещения культурных и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции осудили включение нелегалов в приоритетную группу вакцинации

Читайте развитие сюжета: В Швеции соцработники отказываются вакцинироваться от COVID-19