Стокгольм, 5 февраля 2021, 12:01 — REGNUM Власти Швеции введут в оборот так называемые свидетельства о вакцинации или ковид-паспорта. Сертификат должен подтверждать, что гражданин страны был вакцинирован от COVID-19. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider со ссылкой на источники в правительстве.
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Как заявили в правительстве, получение такого сертификата может стать обязательным условием для совершения заграничных поездок, а также пользования социальной инфраструктурой.
4 февраля правительство Швеции поручило Агентству цифрового администрирования возглавить работу над созданием цифровой базы для внедрения так называемых сертификатов вакцинации.
«В некоторых странах сертификаты вакцинации могут потребоваться для въезда в страну или в иных случаях, например, для посещения культурных и спортивных мероприятий», — сообщается на сайте правительства.
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