Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM Земельные участки, необходимые для продолжения реконструкции моста на улице Малиновского в Ростове-на-Дону, изъяты через суд. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Городом была проведена независимая оценка выкупной стоимости земельных участков и объектов недвижимости. Пятеро из 11 собственников не согласились с предложенной стоимостью и оспорили её в судебном порядке. Судом проведены судебные экспертизы и приняты окончательные решения по стоимости выкупа объектов. Решения обращены к немедленному исполнению», — написал глава администрации в Instagram.

По словам Логвиненко, собственники имеют право обжаловать размер выкупной стоимости, однако на сроки реконструкции это не повлияет.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время в Ростове-на-Дону организована пешеходная зона по мосту-дублёру на улице Малиновского. Аварийный путепровод разобран. На его месте начато строительство нового объекта. Полностью реконструкция моста должна быть завершена до конца 2021 года.

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