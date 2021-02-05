Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 735 штрафов за неисполнение мер по профилактике пандемии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, 87 человек в стране сотрудники полиции задержали на улице во время комендантского часа, действующего с 21:00 до 05:00. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (около $600). Также сотрудники полиции оштрафовали 646 человек на 20 лари (около $6) за нарушение режима ношения масок.

В МВД обращаются к населению с призывом соблюдать действующие карантинные ограничения.

Стоит отметить, что ранее к правительству Грузии обратились представители восьми неправительственных организаций с призывом отменить комендантский час. Они заявили, что эта мера, введенная в рамках профилактики пандемии, якобы является антиконституционной.

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