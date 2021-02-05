Уфа, , 11:47 — REGNUM Заместителя министра лесного хозяйства Башкирии обязали вернуть муниципалитету полученную им квартиру в Уфе. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сотрудники прокуратуры установили, что в 2011 году семье чиновника была предоставлена четырехкомнатная квартира в Уфе по договору мены. При этом супруга госслужащего была обязана до ноября 2012 года передать в муниципальное образование находящуюся в ее собственности однокомнатную квартиру и доплатить свыше 7,2 млн рублей. Эти обязательства выполнены не были: в 2014 году однокомнатная квартира была продана, а семья чиновника в течение девяти лет безвозмездно пользовалась спорной четырехкомнатной квартирой.

Отмечается, что по результатам проверки прокуратура Уфы внесла в адрес главы городской администрации представление с требованием о принятии мер по возврату в муниципальную собственность квартиры.

В связи с этим сотрудники администрации Уфы потребовали через суд выселить замминистра лесного хозяйства региона и членов его семьи из четырехкомнатной квартиры. Ленинский районный суда Уфы согласился с доводами истца и удовлетворил требования муниципалитета.

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