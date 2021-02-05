Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга категорически опровергла появившееся в социальных сетях сообщение о том, что сотрудники полиции якобы съели еду из фаст-фуда, переданную для задержанных на несанкционированных акциях.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 5 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ночь со 2 на 3 февраля в 33 отдел полиции Московского района Петербурга были доставлены несколько граждан, задержанных за правонарушения.

Спустя некоторое время к отделу полиции подъехали их знакомые и попросили правоохранителей передать задержанным несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы фаст-фуда.

«Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объёме сразу же передали задержанным, что подтверждается в том числе и средствами визуального контроля», — уточнили в ведомстве.

Поэтому в Главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщение о якобы съеденной полицейскими еде назвали «фейком».