Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Нелегальные мигранты, проживающие на территории Швеции, включены в одну из приоритетных групп вакцинации от COVID-19. В свою очередь, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон назвал данный факт «нелепым». Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Незаконным мигрантам не следует отдавать приоритет при вакцинации. Это очень важно. Отдать приоритет одному значит забрать его у другого. Это нелепое решение, когда людям, находящимся в Швеции нелегально, отдается приоритет при вакцинации», — написал у себя в Twitter политик.

Напомним, что перед началом массовой вакцинации от COVID-19 в Швеции, то есть в течение предпоследней, третьей фазы иммунизации, приоритет будет отдан «группам, которые по различным основаниям могут испытывать трудности с соблюдением рекомендаций по мерам инфекционного контроля и, таким образом, имеют повышенный риск заражения». Под эту категорию подпадают нелегальные мигранты, подчеркнули в Агентстве общественного здравоохранения Швеции.

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