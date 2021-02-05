Москва, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 527 человек. Об этом 5 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Зафиксировано 527 летальных исходов», — говорится в сообщении штаба.

Это на шесть человек больше, чем накануне, когда скончался 521 человек. За последние сутки в России выздоровели 23 582 человека.

Всего в России с начала распространения коронавируса зафиксировали 75 732 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.