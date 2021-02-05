Москва, 5 февраля 2021, 11:28 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 527 человек. Об этом 5 февраля сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Зафиксировано 527 летальных исходов», — говорится в сообщении штаба.
Это на шесть человек больше, чем накануне, когда скончался 521 человек. За последние сутки в России выздоровели 23 582 человека.
Всего в России с начала распространения коронавируса зафиксировали 75 732 летальных исхода.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявлено 16 688 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.