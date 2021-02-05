Москва, , 11:27 — REGNUM Власти Кипра в 2021 году в курортный сезон ожидают увеличения въездного потока. При этом в минтуризме ожидает, что первая половина 2021 года будет для туристического сектора страны трудной, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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По словам заместителя министра туризма Савваса Пердиоса, о Кипр в этом ожидает туристов из Великобритании, Израиля и Россия. На эти страны в 2019 году пришлось 65% иностранного потока.

При въезде на Кипр туристы должны будут представить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Но, как отметил Пердиос, обязательной вакцинации против COVID-19 и карантина от туристов не потребуют.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Кипра из-за пандемии коронавируса с 10 до 31 января 2021 года ввели второй локдун.

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