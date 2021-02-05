Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон считает, что в скором времени страна может столкнуться с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Не последнюю роль в этом сыграет распространение на территории Швеции «британского» штамма коронавирусной инфекции, отметил он.

Стоит отметить, что в своих оценках Карлсон не одинок:

«Если мы не будем вести себя должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны пандемии», — заявил государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

О разрушительных последствиях третьей волны со своей стороны предупредил также премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

«Это станет бременем как для здравоохранения, так и для экономики. Именно поэтому сейчас мы должны придерживаться правил», — отметил он.

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