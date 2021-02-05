Москва, , 11:32 — REGNUM Из 2006 выявленных в 2020 году в Москве незаконных самостроев около половины были добровольно демонтированы их владельцами. Об этом 5 февраля сообщается на сайте государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Добровольный снос незаконных построек позволил сэкономить городскому бюджету около 533 млн рублей, отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Всего с момента передачи Госинспекции соответствующих полномочий, в период с конца 2019 по 2020 год, город сэкономил 764 млн рублей», — добавил Овчинский.

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